استدعت الجزائر، اليوم السبت، سفيرها لدى باريس محمد عنتر داود للتشاور، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن مصدر في رئاسة الجمهورية .

وأوضحت الوكالة الجزائرية، نقلا عن ذات المصدر، أنه سيتم إصدار بيان في هذا الشأن لاحقا.