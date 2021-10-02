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استدعت الجزائر، اليوم السبت، سفيرها لدى باريس محمد عنتر داود للتشاور، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن مصدر في رئاسة الجمهورية .
وأوضحت الوكالة الجزائرية، نقلا عن ذات المصدر، أنه سيتم إصدار بيان في هذا الشأن لاحقا.