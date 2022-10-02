أستراليا تفرض مزيدا من العقوبات ردا على غزو روسيا لأوكرانيا

قالت وزارة الخارجية الأسترالية إن حكومة البلاد تعتزم فرض المزيد من الأعباء على روسيا على خلفية حربها "الأحادية وغير القانونية واللا أخلاقية" ضد أوكرانيا.



وذكرت وزارة الخارجية، عبر موقعها الرسمي، أن عقوبات مالية إضافية وحظر سفر سيُفرضان على 28 من الانفصاليين والوزراء وكبار المسؤولين الذين عينتهم روسيا.



وأضافت أن بينهم أفراد ينتهكون القانون الدولي لإضفاء الشرعية على أفعال روسيا غير القانونية في أوكرانيا من خلال الاستفتاءات الصورية والتضليل والتخويف.



ووصفت الخارجية الأسترالية الاستفتاءات الزائفة التي أجرتها روسيا في مناطق تحتلها في أوكرانيا بأنها "غير قانونية وليس لها تأثير قانوني."



وأضافت أن مناطق لوهانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا أراض تخضع للسيادة الأوكرانية. ولفتت إلى أن ضم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لهذه الأراضي غير قانوني وأن أي ادعاء بأنها جزء من روسيا الآن لا أساس له من الصحة وزائف.



وأشارت الخارجية إلى أن أستراليا ستواصل التنسيق عن كثب مع شركائها كي يدفع المسؤولون عن الغزو الروسي لأوكرانيا الثمن غاليا.