وكالة الطوارئ الأمريكية تحث المواطنين على شراء تأمين ضد الفيضانات بعد إعصار إيان



حثت رئيسة الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ ديان كريسويل، اليوم الأحد، الأمريكيين الذين يعيشون بجانب الأنهار والبحار والمحيطات، على الحصول على تأمين ضد الفيضانات، وذلك في أعقاب الدمار الذي خلفه إعصار إيان في ولاية فلوريدا جنوب شرق البلاد.



وقالت كريسويل في تصريحات -نقلتها مجلة "بوليتيكو" الأمريكية- "إذا كنت تعيش بجانب المياه، أو في مكان كثيف الأمطار، يمكن أن تمر (منطقتك) بفيضان بكل تأكيد.. لمجرد أنك غير مُلزم بشراء تأمين ضد الفيضان لا يعني أن لديك خيار بعدم شرائه".



وقالت كريسويل إن إعصار إيان تسبب في فيضانات واسعة النطاق في مختلف أنحاء ولاية فلوريدا، وما زالت هناك بعض المنازل والمباني "غارقة تحت الماء"، لافتة أيضا إلى أن حصيلة الوفيات تجاوزت 40 شخصا حتى الآن بينهم العديد من الذين لقوا مصرعهم غرقا.



ودعت كريسويل الشعب الأمريكي بأكمله إلى فهم مخاطر الكوارث التي يتعرضون لها، بغض النظر عما إذا كانوا يعيشون على الساحل أو في أرض داخلية أو في منطقة أعاصير.



ولفتت مجلة "بوليتيكو" إلى أن أغلب الشعب الأمريكي لا يمتلك تأمين ضد الفيضانات، وهو ما يثير مخاوف بالخسائر المالية الفادحة، مشيرة إلى أن إعصار إيان دفع الناس إلى التساؤل عن أفضل طريقة لحماية أنفسهم وممتلكاتهم في حالة الكوارث.