استخراج 42 جثة مجهولة الهوية من مقبرة جماعية بمدرسة في ليبيا

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أفادت قناة "الشرق" الإخبارية السعودية، في نبأ عاجل على حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، باستخراج 42 جثة مجهولة الهوية من مقبرة جماعية بمدرسة في مدينة سرت بليبيا.