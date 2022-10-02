 استخراج 42 جثة مجهولة الهوية من مقبرة جماعية بمدرسة في ليبيا - بوابة الشروق
الأحد 2 أكتوبر 2022 1:53 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مبادرة التبرع بأعضاء الجسد بعد الوفاة؟

النتـائـج تصويت

استخراج 42 جثة مجهولة الهوية من مقبرة جماعية بمدرسة في ليبيا

سارة أحمد
نشر في: الأحد 2 أكتوبر 2022 - 12:28 م | آخر تحديث: الأحد 2 أكتوبر 2022 - 12:28 م

أفادت قناة "الشرق" الإخبارية السعودية، في نبأ عاجل على حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، باستخراج 42 جثة مجهولة الهوية من مقبرة جماعية بمدرسة في مدينة سرت بليبيا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك