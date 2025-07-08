ويتكوف خلال لقاء ترامب ونتنياهو: الاجتماع مع الإيرانيين سيحدث سريعا جدا

قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ليل الاثنين الثلاثاء، إن الاجتماع مع الإيرانيين بخصوص المفاوضات حول الملف النووي سيحدث سريعا جدا، لافتا إلى أن ذلك يمكن أن يتم في الأسبوع المقبل.



في تصريحاتٍ له في البيت الأبيض خلال استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على العشاء بحضور مسؤولين من الجانبين، شبّه ترامب قراره بضرب المواقع النووية الإيرانية بقرار هاري ترومان بإلقاء القنبلة الذرية على اليابان خلال الحرب العالمية الثانية.

وأضاف ترامب: "إذا عدنا بالزمن إلى الوراء، لوجدنا أن ذلك ذكّر الناس بحدثٍ آخر. وصورة هاري ترومان الآن في الردهة، في مكانٍ جميل، في الردهة حيث كان من المفترض أن تكون، لكن ذلك أوقف الكثير من القتال، وهذا أوقف الكثير من القتال".

وقال ترامب إن "إيران تريد التفاوض وسنفعل كل ما في وسعنا لإبقائها خالية من الأسلحة النووية"، متوجها إلى ويتكوف بالسؤال عن موعد اللقاء بالإيرانيين، بيرد الأخير بأن ذلك سيحدث سريعا جدا، وقد يتم الأسبوع المقبل أو نحو ذلك.

كما صرح ترامب بالقول: "لا أستطيع أن أتخيل أن الولايات المتحدة بحاجة إلى استخدام القوة العسكرية ضد إيران مرة أخرى"، مشيدا بالضربات الأمريكية على المواقع النووية الإيرانية.

وقال الرئيس الأمريكي أيضا: "طيارونا تدربوا طيلة 20 عاما على ضرب إيران ولكن لم يسمح لهم أي رئيس قبلي بفعل ذلك".

وأعرب ترامب عن آماله بأن تكون الحرب مع إيران قد انتهت، مشيرا إلى اعتقاده بأن الإيرانيين يريدون اللقاء لصنع السلام. كما أشار إلى أن "الإيرانيين يريدون التوصل إلى حل".

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه "يود رفع العقوبات عن إيران في الوقت المناسب"، لافتا إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع إيران وسيرون ماذا سيحدث.

من جهته، رأى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن ما أسماه "انتصارهم على إيران"، كان "تاريخيا وغير وجه الشرق الأوسط"، لافتا إلى أن "هناك فرص تاريخية لتوسيع اتفاقات أبراهام".