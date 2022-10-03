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مصر
ننشر نص لائحة سير جلسات اللجان الفرعية بالحوار الوطني
مجلس أمناء الحوار الوطني يصدر لائحة سير الإجراءات بجلسات اللجان الفرعية
الهيئة الألمانية للتبادل العلمي: الجامعة الألمانية بالقاهرة فتحت آفاقا جديدة للتعاون بين البلدين
السفير الألماني بالقاهرة: الجامعة الألمانية تمثل نموذجا يحتذى به في العلاقات بين مصر وألمانيا
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وزير الدفاع الأمريكي: تهديد بوتين باستخدام السلاح النووي غير قانوني وغير مسؤول
مقتل 4 وفقدان 29 إثر انجراف زورق مهاجرين قبالة جزر الكناري
حاكما ولايتين ألمانيتين يحثان على إيجاد حل سريع لوضع سقف لأسعار الغاز
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موعد وصول منتخب الأردن للكرة النسائية لمواجهة مصر وديا
موعد إعلان أسوان عن قميصه الرسمي استعدادا للدوري
نونو سانتو يعلق على طرد طارق حامد أمام النصر
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انطلاق عروض ديزني على الجليد في ديسمبر المقبل باستاد القاهرة
كابجراس وجبل النار وأجنحة الليل تحصد جوائز مسابقة ممدوح الليثي بالإسكندرية السينمائي
مصطفى كامل: مضطهد الآن بسبب تصريحي عن ويجز
المخرج رؤوف عبد العزيز يبدأ تصوير تياترو
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مبادرة المشروعات الخضراء الذكية: المشاركات المكثفة تعكس مدى الوعي بقضايا تغير المناخ
%22 نموا في إيرادات وأرباح الأوقاف خلال الربع الأول من العام المالي الحالي
خبراء: الأوعية الادخارية البنكية ما زالت الأفضل رغم تثبيت أسعار الفائدة
حوادث وقضايا
تحرير 184 محضرا في حملات لرفع الإشغالات بمدينتي أرمنت والأقصر
السجن 10 أعوام لمتهم بحيازة 50 لفافة هيروين بقصد الإتجار في الإسكندرية
مصرع عنصرين إجراميين وإصابة ضابط في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بأسيوط
إصابة شخصين في انقلاب سيارة من أعلى كوبري في المنوفية