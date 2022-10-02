تقرير: روسيا هاجمت مسقط رأس زيلينسكي بطائرات درونز

ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الامريكية، أن روسيا هاجمت مسقط رأس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بطائرات بدون طيار (درونز).

وقال فالنتين ريزنيشنكو، حاكم منطقة دنيبروبتروفسك، أن طائرة روسية انتحارية بدون طيار ضربت بلدة كريفي ريه، الواقعة جنوب أوكرانيا حيث نشأ الرئيس الأوكراني، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

وأوضح حاكم منطقة دنيبروبتروفسك أن الهجوم دمر طابقين في مدرسة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، أمس السبت، إن القوات الروسية انسحبت من ليمان، المدينة الاستراتيجية لعملياتها في الشرق، بعد يوم واحد فقط من ضم موسكو للمنطقة التي أعلن الغرب أنه غير قانوني.

وقالت الوزارة على تطبيق تلجرام، مستخدمة الاسم الروسي لبلدة ليمان: "فيما يتعلق بنشوء تهديد بالتطويق، تم سحب القوات المتحالفة من مستوطنة كراسني ليمان إلى خطوط أكثر فائدة".

وذكر موقع "روسيا اليوم" الإخباري، أن سبب انسحاب روسيا هو أن "العدو استخدم كلاً من المدفعية الغربية الصنع والاستخبارات من دول تحالف شمال الأطلسي".

يمثل الانسحاب أهم مكسب لأوكرانيا منذ هجومها المضاد الناجح في منطقة خاركيف الشمالية الشرقية الشهر الماضي.

يأتي إعلان روسيا بعد ساعات فقط من إعلان القوات الأوكرانية أنها طوقت القوات الروسية في المدينة الواقعة في منطقة كراماتورسك في دونيتسك.