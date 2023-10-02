مواعيد مباريات اليوم الإثنين 2 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة

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تُقام اليوم الإثنين 2 أكتوبر 2023 العديد من المباريات في مختلف الملاعب الأوروبية والأفريقية والآسيوية يتصدرها مباراة تشيلسي وفولهام على ملعب "كرافين كوتاج"، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2023-2024.

يقدم موقع "الشروق" مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

فولهام × تشيلسي ـ 10:00 مساء ـ HD 1 beIN Sports

مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا

أولماليك × القوة الجوية ـ 3:00 مساء

الشارقة × الفيصلي ـ 5:00 مساء

ناساف كارشي × السد ـ 7:00 مساء

سباهان أصفهان × الاتحاد ـ 7:00 مساء ـ beIN Sports AFC HD

الدحيل × برسيبوليس ـ 9:00 مساء

النصر × الاستقلال ـ 9:00 مساء ـ beIN Sports AFC HD

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

لاس بالماس × سيلتا فيجو ـ 10:00 مساء ـ beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

تورينو × هيلاس فيرونا ـ 7:30 مساء - AD SPORTS

ساسولو × مونزا ـ 7:30 مساء - AD SPORTS

فيورنتينا × كالياري ـ 9:45 مساء ـ AD SPORTS

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا

شباب بلوزداد X بو رانجرس (سيراليون) – 10 مساء