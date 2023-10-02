وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر للقطاع المصري خلال السنوات الماضية.

وقال خلال جلسة بعنوان «التحول الرقمى وحوكمة قطاع التموين» ضمن مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، مساء الأحد: «مصر بلدنا كلنا.. ومحافظ البنك المركزي مش قاعد لوحده في البنك يتفرج علينا.. لا لا.. دي بلدنا كلنا مع بعض، وكلنا نجري ونبنيها».

وأشار الرئيس إلى أن كلاما كثيرا قيل خلال مؤتمر حكاية وطن، مؤكدا أن الشعب حريص على متابعته لمعرفة ما يجري على الأرض.

وتابع: «البلد دي مش بلد حد لوحده.. دي بلدنا كلنا، والمحافظة عليها في رقبتنا كلنا.. مش لينا إحنا، أنا كبرت في السن واللي زيي كبر في السن والأيام مش فاضلة كتير.. لكن إحنا بنتكلم على الأطفال والأجيال القادمة.. هنسيبلها إيه».

واستكمل: «(الأجيال دي) هتقول همَّ مفكروش؟ ومخططوش؟ ومنفذوش؟ ومجهزوش؟.. لأ.. إحنا بنقول أهم وده بيتسجل للتاريخ».

ومؤتمر حكاية وطن، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بدأ أمس الأول السبت ويستمر حتى اليوم الاثنين، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويلقي المؤتمر، نظرة مدققة ومفصلة على الإنجازات التي حققتها الدولة طوال التسع سنوات الماضية، والتي شملت مختلف قطاعات الدولة.