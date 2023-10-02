نظمت وزارة البيئة من خلال محمية اشتوم الجميل حملة تفتيشية للتٱكد من تنفيذ قرار منع الصيد بالمحميات الطبيعية وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، وفي إطار الاحتفال بيوم العالمي للطيور المهاجرة.

وقالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إن الحملة أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات بمناطق متفرقة من المحمية متمثلة في وجود شباك صيد كذلك ضبط صقر من نوع العوسق عالق الشباك.

وعلى الفور قام فريق إدارة الحملة بسرعة التعامل مع الموقف وازالة الشباك وتحرير الصقر المضبوط وتوفير الرعاية الصحية والتأكد من قدرته علي مواصلة حياته في بيئته الطبيعية وإطلاقه.

ومن ناحية أخري، نجح فريق ادارة محمية اشتوم الجميل بإعادة إطلاق البجعة البيضاء الكبيرة great white pelican والتي سبق ضبطها لدي احد محلات بيع الاسماك بمدينة بورفؤاد بعد توفير الرعاية الطبية و الغذائية لها لمده شهرين لاستعادة قدرتها الحيوية.

جديراً بالذكر أنه يتم الاحتفال باليوم العالمي للطيور المهاجرة، مرتين كل عام، خلال السبت الثاني من شهرى مايو واكتوبر، حيث يرتبط هذان اليومان بموعد هجرات الطيور التي تنطلق في بداية الصيف وبداية الخريف.