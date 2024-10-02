الرئيس الفلسطيني خلال استقباله لنجلي إسماعيل هنية: شعبنا سيبقى موحدا في مواجهة الاحتلال

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استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأربعاء، في مقر إقامته بالعاصمة القطرية الدوحة، نجلي القائد الوطني الشهيد إسماعيل هنية، الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس، عبد السلام هنية وهمام هنية.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، قدم أبو مازن، التعازي لنجلي القائد الوطني الشهيد، مستذكراً مناقبه في مسيرة النضال الوطني الفلسطيني.

وأكد أن «الشعب الفلسطيني سينال حقوقه المشروعة كاملة في الحرية والاستقلال، مهما مارس الاحتلال الإسرائيلي من جرائم واعتداءات بحق شعب فلسطين وأرضه ومقدساته».

وأضاف: «شعبنا سيبقى موحداً في مواجهة الاحتلال وكنسه من أرضه، لتجسيد قيام دولته الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس».

واغتيل هنية يوم الأربعاء 31 يوليو الماضي، بينما كان في العاصمة طهران لحضور مراسم تنصيب الرئيس الجديد مسعود بزشكيان.

وسارعت إيران وحماس إلى اتهام إسرائيل، التي من جهتها لم تعلق على الاتهام، فيما ذهبت بعض القراءات إلى توجيه أصابع الاتهام إلى جهاز الاستخبارات الإسرائيلي «الموساد» مباشرة.