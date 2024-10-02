اشتباكات بين حزب الله وجنود الاحتلال المتسللين لبلدة مارون الراس جنوب لبنان

قال حزب الله اللبناني، إن عناصر المقاومة تخوض الآن، اشتباكات مع جنود العدو الإسرائيلي المتسللة إلى بلدة مارون الراس (الواقعة على بُعد كيلومترين من الحدود اللبنانية مع الأراضي المحتلة) من الجهة الشرقية.

وأضاف في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الأربعاء، أن عناصره أوقعوا إصابات عدة في صفوف جنود الاحتلال، مشيرًا إلى أن «الاشتباكات مازالت مستمرة».

وأشار إلى أن «الاشتباكات تأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه».

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بدخول بعض آليات وجنود جيش الاحتلال، اليوم الأربعاء، إلى قرية العديسة جنوب لبنان.

وأشارت قناة «LBC اللبنانية»، إلى «دخول بعض آليات وجنود الجيش الإسرائيلي إلى طريق عام عديسة – كفركلا»، وذلك في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.

ويتزامن ذلك مع تداول صورة على مواقع التواصل، قيل إنها تظهر دبابات إسرائيلية قرب الجدار الحدودي داخل جنوب لبنان.

ونفذ حزب الله اللبناني، صباح الأربعاء، كمينا محكما لقوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي حاولت التسلل إلى بلدة العديسة، التي لا يفصلها سوى مسافة قليلة عن الحدود بين شمال فلسطين المحتلة والجنوب اللبناني.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل جنديين وجرح 18 خلال اشتباكات مع عناصر حزب الله على الحدود مع لبنان.

وأشارت قناة «العربية»، إلى أن مروحيات إسرائيلية أطلقت النار قرب حدود لبنان لإجلاء الجنود الجرحى.

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم نقل الجنود إلى مستشفيات رمبام في حيفا وزيف في صفد بالجليل الأعلى صباح اليوم.