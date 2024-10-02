نشرت جريدة «كيهان» الإيرانية، اليوم الأربعاء، صورة لوصية الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، قالت إنها «وصية تاريخية حول قيادة المرشد الإيراني علي خامنئي».

وجاء في الوصية المنشورة بالجريدة، والموقعة باسم نصر الله: «بسم الله الرحمن الرحيم، أوصيكم بأن يكون إيمانكم بقيادة سماحة الإمام الخامنئي، دام ظله، محكمًا وقويًا من أجل خير دنياكم وآخرتكم».

وعلى مدار الأيام الماضية، تداول رواد مواقع التواصل صورة الوصية على نحو واسع، وذلك في أعقاب اغتيال الأمين العام لحزب الله في الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية.

من وصية الشهيد #السيد_حسن_نصر_الله :

ولاية الفقيه.💛



ثقو بقيادة سماحة السيد علي الخامنئي دام ظله pic.twitter.com/z8kSZfHUgH — ‏ الميرزا أبو هادي (@abohadi_94) September 30, 2024

وبحسب التاريخ المكتوب على الوصية، فإنها كتبت في شوّال لعام 1430 هجريًا، أي يُرجح أنها كتبت في الفترة ما بين 20 سبتمبر لعام 2009 ميلاديًا وحتى 19 أكتوبر من نفس العام.

ولم يصدر أي تعقيب رسمي منذ ذلك الوقت من حزب الله بشأن الوصية، سواء بالنفي أو التأكيد.