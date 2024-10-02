انفجار قنبلة أمريكية مدفونة من الحرب العالمية الثانية في مطار ياباني

أكد مسئولون يابانيون، انفجار قنبلة أمريكية كانت مدفونة إبان الحرب العالمية الثانية في مطار ياباني؛ مما أحدث حفرة كبيرة في ممر الطائرات، وإلغاء أكثر من 80 رحلة جوية دون وقوع إصابات.

وقال مسئولون بوزارة الأراضي والنقل، اليوم الأربعاء: "لم تكن هناك أي طائرات قريبة عندما انفجرت القنبلة في مطار ميازاكي بجنوب غرب اليابان"، وفقا للجارديان البريطانية.

وأوضح مسئولون أن التحقيق الذي أجرته قوات الدفاع الذاتي والشرطة أكد أن الانفجار نجم عن قنبلة أمريكية تزن 500 رطل ولا يوجد أي خطر آخر.

وأظهر مقطع فيديو سجلته مدرسة طيران قريبة من الانفجار وهو يقذف قطع الإسفلت في الهواء مثل النافورة، كما أظهرت مقاطع فيديو بثها التلفزيون الياباني حفرة في الممر يبلغ قطرها حوالي 7 أمتار وعمقها متر واحد.

وأردف كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيماسا هاياشي، أنه تم إلغاء أكثر من 80 رحلة جوية في المطار، الذي يأمل في استئناف العمليات صباح الخميس.

يشار إلى أنه تم بناء مطار ميازاكي في عام 1943 ليكون بمثابة ميدان تدريب طيران سابق للبحرية الإمبراطورية اليابانية، حيث أقلع منه بعض الطيارين الانتحاريين في مهام هجومية انتحارية.

وأشار مسئولون بوزارة الدفاع الياباني، إلى أنه تم اكتشاف عدد من القنابل غير المنفجرة التي أسقطها الجيش الأمريكي خلال الحرب العالمية الثانية في المنطقة.



ولا تزال مئات الأطنان من القنابل غير المنفجرة الناجمة عن الحرب مدفونة في جميع أنحاء اليابان، ويتم استخراجها أحيانًا في مواقع البناء.