الجيش الأوكراني يؤكد سيطرة القوات الروسية على بلدة فوهليدار في منطقة دونيتسك

أكد الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية سيطرت على بلدة فوهليدار الواقعة شرقي أوكرانيا.

وذكرت الوحدة الأوكرانية، التي تدافع عن المدينة على قناتها على تطبيق تليجرام، أن القيادة العليا أمرت بالانسحاب من أجل "إنقاذ الأفراد والمعدات العسكرية."

وكان مراقبون عسكريون من الجانبين قد ذكروا، أمس الثلاثاء، أن القوات الروسية سيطرت على فوهليدار، وهي بلدة تعدين في منطقة دونيتسك، لكن لم يرد في البداية أي تأكيد رسمي من جانب كييف.

وكانت فوهليدار تعد منطقة خط أمامي محصنة بشدة منذ 2022، عندما شنت روسيا غزوها واسع النطاق لأوكرانيا.

وتعرض الجيش الروسي لخسائر فادحة خلال محاولات تقدمه السابقة غير الناجحة نحو فوهليدار، لكن قواته تمكنت من تجاوز تحصينات البلدة وهددت بمحاصرتها في الأيام الأخيرة.

ويمثل الاستيلاء على فوهليدار انتكاسة جديدة لأوكرانيا، التي فقدت سلسلة من القرى والبلدات الصغيرة هذا الصيف نتيجة نقص في القوات والمعدات.









