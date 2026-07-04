إبراهيم حسن يكشف تفاصيل أزمته مع فرد الأمن في أمريكا

كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، تفاصيل الواقعة التي جمعته بأحد أفراد الأمن خلال تواجد بعثة الفراعنة في الولايات المتحدة، مؤكدًا أنه تدخل دفاعًا عن كرامة مواطن مصري ونجله، ولن يقبل بإهانة أي مصري في أي مكان.

وقال إبراهيم حسن، خلال تصريحات عبر برنامج «اللعيب» على قناة «إم بي سي مصر»: "لأول مرة هتكلم في القصة دي. فرد الأمن تعامل معانا بشكل وحش جدًا".

وأضاف: "كان في راجل مصري جه لينا وقال إن النهارده عيد ميلاد ابنه، وأمنية حياته إنه يتصور مع تريزيجيه."

وتابع: "فوجئنا بفرد الأمن جاي علينا بطريقة هجومية، واتعامل معانا بشكل غير مقبول."

وأردف: "أنا لو هموت، محدش يدوس على كرامتي ولا كرامة أي مصري قدامي."

واختتم تصريحاته قائلًا: "اللي عمله فرد الأمن مع الولد الصغير ومعانا ما كانش ينفع أسكت عليه، وأنا بدافع عن حقي وحق ابن بلدي في أي مكان في الدنيا."

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026 لأول مرة في تاريخه، بعدما تغلب على منتخب أستراليا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب دالاس ضمن منافسات دور الـ32.

ويضرب منتخب مصر موعدًا مع منتخب الأرجنتين، مساء الثلاثاء المقبل في تمام الساعة السابعة، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.