سفير الصين في موسكو: قمة بريكس في قازان ستعزز دور الجنوب العالمي في العالم

أكد السفير الصيني في موسكو تشانغ هانهوي أن قمة "بريكس" المقبلة التي ستعقد بمدينة قازان الروسية ستساهم بتعزيز التعاون بين دول المجموعة وزيادة دور الجنوب العالمي على الساحة الدولية.



وقال هانهوي في تصريح لوكالة "ريا نوفوستي": "نود أن نستغل القمة في قازان كفرصة لتعزيز التعاون مع جميع دول البريكس وتعزيز دور الجنوب العالمي في العالم، فضلا عن تعزيز عالم متعدد الأقطاب متساو ومنظم وعولمة اقتصادية عامة وشاملة، وتشكيل مجتمع عالمي ذي مصير مشترك للبشرية".



وأضاف الدبلوماسي: "بعد توسع بريكس، أصبحت المنظمة تمثل ما يقرب من نصف سكان العالم وربع الاقتصاد العالمي، لذلك من الضروري استخدام مزايا الموارد والسوق في بريكس بشكل فعال والسعي لتحقيق نمو نوعي للتعاون بشكل فعلي داخل المنظمة".

وتتولى روسيا رئاسة "بريكس" منذ الأول من يناير هذا العام، وتستضيف مدينة قازان الروسية من 22 وحتى 24 أكتوبر المقبل قمة مجموعة "بريكس".

وقد وضعت روسيا شعارا للمنظمة هذا العام "التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين". وتنظم روسيا، كجزء من رئاستها، أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي.

وتمثل مجموعة "بريكس" الآن 45% من سكان العالم، و36% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو ما يتجاوز مساهمة مجموعة G7 البالغة 30%.

ومنذ مطلع العام الجاري انضمت إلى "بريكس" مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا إلى جانب روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا.

ويشار إلى أن قرابة 34 دولة أخرى أعربت عن رغبتها في الانضمام إلى مجموعة "بريكس".