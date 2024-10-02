مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة 20 آخرين بكمين العديسة جنوب لبنان

أفادت قناة «العربية»، صباح اليوم الأربعاء، بمقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة 20 آخرين بكمين العديسة جنوب لبنان، وذلك في خبر عاجل لها.

ونفذ حزب الله اللبناني، صباح الأربعاء، كمينا محكما لقوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي حاولت التسلل إلى بلدة العديسة، التي لا يفصلها سوى مسافة قليلة عن الحدود بين شمال فلسطين المحتلة والجنوب اللبناني.

وشن حزب الله، حملة قصف صاروخي استهدفت تجمعات جيش الاحتلال في المستوطنات الحدودية بين فلسطين ولبنان، قبل أن يعلن عن الكمين المحكم الذي استهدف القوة الإسرائيلية.

وفي السياق ذاته، أكدت منصات للمستوطنين، مقتل جندي أصيب صباح اليوم في حدث أمني صعب على الحدود بين فلسطين ولبنان.

فيما أكدت مصادر عبرية، أن الحدث في الشمال يخضع للرقابة العسكرية لكن عدد الإصابات فيه كبير.

ووثقت صور ومشاهد مصورة، لحظة وصول إصابات إلى مستشفى «زيف» في صفد شمال فلسطين المحتلة بعد الحدث الأمني الصعب على الحدود الفلسطينية اللبنانية.