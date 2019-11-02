محافظ بورسعيد: نحظى بالنصيب الأكبر من المشروعات القومية

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، لقاء موسعا مع أعضاء نادي السلام البحري، بحضور المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة، والدكتور علي أبو سمرة وكيل وزارة الشباب والرياضة، والسيد طايع رئيس مجلس إدارة نادي السلام البحري، وأعضاء مجلس الإدارة، والشيخ محمد مصطفى مدير إدارة المساجد الحكومية.

وخلال اللقاء، أكد الغضبان، أهمية الفترة التي تشهدها محافظة بورسعيد حاليا، والتي تمثل محور الانطلاق للتنمية من خلال تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية عملاقة في كافة المجالات، تفتح المجال أمام الشباب للعمل وتحقيق أهدافه، وتساعده على بناء مستقبل وحاضر بلاده، مُذكرا بأن بورسعيد تحظى بالنصيب الأكبر من المشروعات القومية سواء بشرق وغرب وجنوب المحافظة.

وأشار إلى أهمية مواجهة حروب الجيل الرابع والشائعات، من خلال توعية أبنائنا؛ للتصدي إلى تلك الحروب التي تزداد مع كل نجاح تحققة الدولة المصرية في شتي المجالات، مضيفا أن الدولة تبدي اهتماما كبيرا بالمواطن من خلال إطلاق مبادرة إعادة بناء الشخصية المصرية والتي تبدأ من المدرسة وغرس السلوك الإيجابي لديه، وروح الانتماء وحب الوطن.

وطالب المحافظ، أولياء الأمور بتشجيع أبنائهم على الانتظام في الحضور إلى المدرسة، والابتعاد تماما عن الدروس الخصوصية التي تدمر شخصية الطالب وتجعله يعتمد على الغير، موكدا استمرار المحافظة في مواجهة الدروس الخصوصية وتعظيم دور المدرسة.