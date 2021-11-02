 قطاع التصنيع في منطقة اليورو ينمو في أكتوبر بأدنى وتيرة في 8 أشهر - بوابة الشروق
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قطاع التصنيع في منطقة اليورو ينمو في أكتوبر بأدنى وتيرة في 8 أشهر

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 - 1:54 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 - 1:54 م

أظهرت نتائج مسح أجرته مؤسسة "آي إتش إس ماركيت" أن نشاط التصنيع في منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو سجل نموا في أكتوبر بأبطأ وتيرة في ثمانية أشهر، حيث أدت المشكلات في سلاسل التوريد إلى اضطراب في معدلات الإنتاج وتراجع الطلبات.

وتراجعت قراءة مؤشر مديري المشتريات في القطاع التصنيعي إلى 3ر58 في أكتوبر مقابل 6ر56 في سبتمبر.

وتشير القراءة إلى أبطأ تحسن في أوضاع قطاع التصنيع منذ فبراير.

وقلصت الشركات إنتاجها بسبب صعوبات في الحصول على مدخلات الإنتاج. وعلى الرغم من نمو الإنتاج والطلبات الجديدة في أكتوبر، إلا أن الوتيرة جاءت أقل من سبتمبر.

يأتي هذا بينما تزداد الضغوط التضخمية في مختلف دول منطقة اليورو، مع ارتفاع تكاليف كل من المدخلات والمخرجات.

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