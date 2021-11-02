استطلاع: الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا لا يزال متقدما على باقي الأحزاب

أظهر استطلاع حديث للرأي، أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي لا يزال أقوى حزب في ألمانيا على الإطلاق.

وفي الاستطلاع الذي أجراه معهد "إنسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من صحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة اليوم الثلاثاء، حصل الحزب على نسبة تأييد بلغت 27%، بتراجع قدره نقطة مئوية واحدة مقارنة باستطلاع الأسبوع الماضي.

ولم تتغير نتيجة التحالف المسيحي، حيث استقر عند 20%، وكذلك حزب الخضر (16%) وحزب اليسار (5%). وتراجعت شعبية الحزب الديمقراطي الحر بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 13.5%. وارتفعت شعبية حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 11.5%.

وفي الانتخابات العامة التي جرت في 26 سبتمبر الماضي، مُني التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل، بأسوأ نتيجة في تاريخه، حيث حصل على 24.1% من الأصوات، بينما حل الحزب الاشتراكي الديمقراطي في المركز الأول بنسبة 25.7%. ويتفاوض الاشتراكيون الديمقراطيون الآن مع الخضر والأحرار لتشكيل حكومة ائتلافية.