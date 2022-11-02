رئيس الوزراء العراقي يدعو الشركات اليابانية للاستثمار في الطاقة المتجددة

دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، الشركات اليابانية للاستثمار في قطاعات الطاقة المتجددة والغاز في بلاده.

وعبر السوداني، خلال اجتماعه مع نائب وزير الخارجية بالبرلمان الياباني "تاكاجي كي"، عن رغبة الحكومة العراقية بمشاركة الشركات اليابانية الواسعة في الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة واستثمار الغاز، وإعادة تفعيل الاتفاقات الفنية واللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.حسب بيان للحكومة العراقية.

وأكد تاكاجي كي أن اليابان تتطلع إلى تعزيز العلاقات مع العراق وتحقيق الاصلاحات السياسية والاقتصادية وبما يحقق تنمية البلد وازدهارها، موضحا أن اليابان قد مرت بظروف شبيهة بما مر به العراق ولابد من الإفادة من تجربة اليابان في إعادة الاعمار ومحو آثار الحروب.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل توطيدها، كما جرى خلال اللقاء التباحث بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ودور العراق الريادي في المنطقة وأهمية تعزيز أواصر التعاون المشترك، في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية وفي مجالي الطاقة والاستثمار.