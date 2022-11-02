نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أمريكيين: الجيش الروسي بحث استخدام أسلحة نووية في أوكرانيا

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين أمريكيين كبار، لم تكشف عن هوياتهم أن قادة بارزين بالجيش الروسي بحثوا مؤخرا متى وكيف يمكن أن تستخدم البلاد سلاحا نوويا تكتيكيا في أوكرانيا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء، عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يشارك في المناقشات.

وكانت معلومات استخباراتية بشأن المناقشات، قد تم تداولها داخل الحكومة الأمريكية في منتصف أكتوبر الماضي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين بالإدارة الأمريكية قولهم إنهم مازالوا لا يعتقدون أن بوتين، لديه خطط لاستخدام سلاح نووي تكتيكي أو حتى قنبلة قذرة.

وكان بوتين قد قال الشهر الماضي إن روسيا لا تحتاج إلى توجيه "ضربة نووية لأوكرانيا"، زاعما أن روسيا ألقت فقط "تلميحات" ردا على نقاش أمريكي وأوروبي حول صراع ذري محتمل. وأضاف "ليس هناك أي هدف سواء عسكري أو سياسي".