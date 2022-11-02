مسؤول نفطي ليبي: نعتزم توقيع استثمارات مع شركة إيني بقيمة 8 مليارات دولار

أعلن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا فرحات بن قدارة، أنه سيتم قبل نهاية العام الحالي توقيع استثمارات مع شركة إيني بقيمة تقدر بـ8 مليارات دولار لتطوير حقول الغاز الطبيعي في غرب ليبيا، ضمن جهود المؤسسة لتطوير الحقول النفطية وإنتاج الغاز الطبيعي.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال) اليوم الأربعاء، عن بن قدارة قوله على هامش فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أدبيك 2022"، إن خطة المؤسسة تستهدف رفع الإنتاج من النفط الخام إلى مليوني برميل يوميًا في مدة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات.

وأشار إلى أن هناك اتفا بين شركة إيني وبي بي؛ للبدء في عمليات الحفر بمنطقة البحر المتوسط وبمساحة كبيرة وبكميات كبيرة من الغاز، متوقعا أن تبلغ إيرادات النفط لهذا العام ما بين 35 إلى 37 مليار دولار.