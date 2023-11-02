قيادي بحركة حماس: العدو ارتكب 3 مجازر خلال أقل من 24 ساعة في غزة

قال القيادي في حركة «حماس» أسامة حمدان، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر متعاقبة في حي جباليا والنصيرات، خلال أقل من 24 ساعة.

ونوه خلال مؤتمر صحفي، مساء الخميس، أن «المجازر الـ3 راح ضحيتها أكثر من 1000 شهيد وجريح من النساء والأطفال».

ولفت إلى أن «الاحتلال يبرر مجازره باستهداف قيادات من المقاومة الفلسطينية»، مشيرًا إلى أن «العدوان يحاول الانتقام من أبناء شعب فلسطين العزل؛ نتيجة ما يواجهه في الميدان من بطولة واستبسال من المقاومين».

وأشار إلى أن «العدو يستخدم أسلحة محرمة دوليًا ومنها الفسفور الأبيض»، قائلًا إن «تلك الأسلحة تمزق الأجساد إلى أشلاء وتذيب الأطراف».

وذكر أن «الإدارة الأمريكية ومن يصمتون عن العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني شركاء في كل دم سفك»، لافتًا إلى ارتفاع عدد الشهداء إلى 9061 شهيدا، بينهم 3760 طفلا و2326 سيدة.

وأوضح أن «مزاعم الاحتلال بأن مواقع المقاومة موجودة في المستشفيات، تمهد لارتكاب مجازر جديدة ستكون عواقبها وخيمة على الشعب الفلسطيني ومدى ما يتوقعه الاحتلال».