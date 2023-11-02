السفير الإسرائيلي ببرلين يشيد بدعم ألمانيا لبلاده

أشاد السفير الإسرائيلي في برلين بالدعم الألماني لبلاده في التصدي لحركة حماس، ولكنه انتقد في الوقت ذاته بشدة مجددا امتناع ألمانيا عن التصويت على القرار الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تصاعد العنف بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال رون بروسور لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "المستشار أولاف شولتس وقف إلى جانب إسرائيل بشكل واضح على الفور بعد الهجوم الإرهابي من جانب حماس. وهو في هذا الموقف حتى اليوم".

ولكنه أشار إلى أن سلوك ألمانيا في التصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة كان "مثيرا للقلق منذ أعوام، وكان أكثر من مخيب للآمال في هذه الحالة الأخيرة".

وأضاف السفير الإسرائيلي بألمانيا أن القرار الأممي الذي صدر يوم الجمعة الماضي "لم يدن الهجوم الإرهابي الذي شنته حماس ولم يتضمن حق إسرائيل في الدفاع عن النفس أو الدعوة إلى إطلاق سراح الرهائن".

يشار إلى أن قرار الأمم المتحدة، الذي تم تبنيه بأغلبية الثلثين يوم الجمعة الماضي، يدعو إلى "وقف فوري دائم ومستدام وإنساني لإطلاق النار" في قطاع غزة. وأيدته 120 دولة، فيما امتنعت 45 دولة عن التصويت، من بينها ألمانيا. ورفضه الولايات المتحدة الأمريكية و13 دولة أخرى.

ومع ذلك، أشاد بروسور بالتضامن الألماني، وقال: "إننا نقدر بشدة الدعم الذي قدمته ألمانيا منذ الهجوم الإرهابي الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.. لقد سمى المستشار الأشياء بأسمائها منذ البداية وتحدث عن الوحشية اللإنسانية للمنظمة الإرهابية حماس، ويؤكد دائما أن أمن إسرائيل يعد مصلحة قومية ألمانية".