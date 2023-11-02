مراسل الجزيرة: الاحتلال يكثف استهدافاته لمنطقة شمال غزة بقنابل الفسفور

بثت قناة «الجزيرة»، اليوم الخميس، لقطات حية ترصد تحليقًا مكثفًا لطائرات الاحتلال الإسرائيلي فوق قطاع غزة.

وقال مراسل «الجزيرة» وائل الدحدوح، إن الاحتلال يكثف استهدافاته لشمال قطاع غزة بقنابل الفسفور، خاصة منطقة اليرموك المكتظة بالسكان والمنازل.

ونوه أن «حي الزيتون يشهد توغلًا إسرائيليًا في الوقت الراهن»، قائلًا إن «القطاع يُستهدف بوابل كثيف من قنابل الفسفور، على نحو لم يشهده المواطنون من قبل على مدار الحرب الإسرائيلية».

ولفت إلى أن «الاحتلال يستهدف المدارس التي تعد مراكز للإيواء»، مشيرًا إلى أن «القصف المدفعي يأخذ شكلًا عشوائيًا في بعض المناطق».

وذكر أن «الاحتلال يضغط بكل الأسلحة والوسائل المتوفرة لديه على الجبهة الداخلية؛ لدفعها إلى القبول بفكرة النزوح وترك المنازل والبيوت».

وأضاف: «الحديث يدور حول أعداد كبيرة في مدينة غزة، فعشرات الآلاف من المواطنين لازالوا متواجدين في منازلهم».