زعيم الديمقراطيين بالشيوخ الأمريكي: سنعمل على حزمة مساعدات طارئة لإسرائيل وأوكرانيا

قال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، اليوم الخميس، إن المجلس سيعمل على حزمة مساعدات طارئة خاصة به تحظى بموافقة الحزبين الجمهوري والديمقراطي وتشمل مساعدات لإسرائيل وغزة وأوكرانيا.

وأضاف شومر أن المجلس، في المقابل، لن يتبنى حزمة المساعدات لإسرائيل التي طرحها الجمهوريون في مجلس النواب، بحسب وكالة "رويترز".

ووصف اقتراح الجمهوريين، الذي يوفر التمويل لإسرائيل، ولكنه يتضمن أيضا تخفيضات حادة في تمويل هيئة الضرائب، بأنه "معيب للغاية".

وكانت وكالة الصحافة الفرنسية قد ذكرت في وقت سابق من اليوم الخميس، أن الكونجرس سيبدأ، الخميس، مناقشة قضية شائكة تتمحور حول سؤالين جوهريين، هما: ما إذا كانت الولايات المتحدة ستكتفيب تقديم دعم مالي لإسرائيل، أم ستتبنّى حزمة مساعدات هائلة طلبها الرئيس جو بايدن لتقديم أموال لغزة وأوكرانيا وشركاء في آسيا.

ويشهد الكونجرس الذي عاد أخيراً للعمل في ظل وجود رئيس جديد لمجلس النواب، انقساماً بشأن نوع الدعم الذي يجب تقديمه للحلفاء في الخارج.

ويريد الديمقراطيون، كما الجمهوريون، تقديم مساعدات عسكرية فورية لإسرائيل، الشريك الأساسي للولايات المتحدة، غير أنّ الأمور تتعقّد عندما يتعلّق الأمر بأوكرانيا.

وتعدّ واشنطن أكبر مزوّد لكييف بالمساعدات العسكرية، الأمر الذي خصّصت له عشرات المليارات من الدولارات منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير من العام الماضي.

لكن وعد بايدن بمواصلة الدعم المالي لأوكرانيا، والذي كرره خلال زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن في سبتمبر الماضي، بات محل شك، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.