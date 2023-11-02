 القاهرة الإخبارية: وصول ما يزيد عن 400 شخص من مزدوجي الجنسية عبر معبر رفح - بوابة الشروق
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القاهرة الإخبارية: وصول ما يزيد عن 400 شخص من مزدوجي الجنسية عبر معبر رفح

هديل هلال
نشر في: الخميس 2 نوفمبر 2023 - 11:39 ص | آخر تحديث: الخميس 2 نوفمبر 2023 - 11:39 ص

أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» مصطفى عبدالفتاح، صباح اليوم الخميس، بدخول دفعة جديدة من مزدوجي الجنسية إلى معبر رفح البري.

وأشار إلى «وصول أكثر من 400 من مزدوجي الجنسية عبر معبر رفح البري»، قائلًا إن «20 سيارة إسعاف تستعد لدخول المعبر لنقل جرحى فلسطينيين».

ولفت إلى تجهيز أكثر من 70 شاحنة مساعدات صباح اليوم، موضحًا أن «24 شاحنة أخرى تفرغ حمولتها داخل المعبر من الجانب الفلسطيني».

وقال إن «الساعات المقبلة ستشهد زيادة إمدادات المساعدات؛ لتقديم أوجه الدعم المختلفة للأشقاء في فلسطين»، مؤكدًا أن «مصر تفتح ذراعيها لكل الأشقاء وتقدم لهم الدعم في المنطقة المحيطة».


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