إطلاق صواريخ من لبنان وتسجيل إصابات بين الإسرائيليين

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أعلن جيش الاحتلال، اليوم السبت، رصد إطلاق 3 صواريخ من لبنان نحو البلاد واعتراض جزء منها.

فيما أفادت وسائل إعلام عبرية بإصابة عدة أشخاص نتيجة سقوط شظايا أحد الصواريخ في مدينة الطيرة.

وقال الجيش في بيان له: «بعد سماع صفارات الإنذار في وسط إسرائيل، تم رصد ثلاث قذائف انطلقت من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية»، بحسب وكالة سبوتنيك.

وأضاف أنه تم اعتراض بعض القذائف ومن المرجح سقوط أحدها في المنطقة.

يأتي هذا فيما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بإصابة 5 أشخاص بعد سقوط شظايا أحد الصواريخ على بلدة الطيرة وسط إسرائيل.

وقالت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، إنه تم استدعاء خمس فرق إطفاء للمساعدة في تحرير العديد من الأشخاص المشتبه في أنهم محاصرون في أحد المباني.

تأتي التطورات في الوقت الذي تتواصل فيه المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، منذ أكثر من 12 شهراً بعد إعلان حزب الله فتح جبهة مساندة لغزة.

وتشهد العمليات توسعاً بشكل يومي على طول الحدود من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.