تداولت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، أنباء عن اختطاف مجموعة أمنية – يُرجح أنها إسرائيلية - لقبطان بحري في منطقة البترون.

وأكدت 4 مصادر أمينة لبنانية لفضائية LBCI، حدوث عملية اختطاف فجر الجمعة، لشخص يدعى «ع.أ» في منطقة البترون، مع ترجيح بأن القوة الخاطفة هي قوة إسرائيلية.

من جهته، أفاد مصدر أمني لصحيفة «النهار»، بأن الجيش اللبناني يتحقق من المعلومات التي يتم تداولها عن إنزال إسرائيلي في منطقة البترون - شمال لبنان.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر مجموعة عسكرية تخطف رجلاً في منطقة البترون، مشيرين إلى أن «العملية نفذتها قوة خاصة إسرائيلية».

وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام»، نقلاً عن أهالي البترون، بأن قوة عسكرية - لم تُعرَف هويتها - نفّذت عملية إبرار (إنزال بحري) على شاطئ البترون.

وذكرت الوكالة أن «القوة انتقلت بكامل أسلحتها وعتادها إلى شاليه قريب من الشاطئ، حيث اختطفت لبنانياً كان موجوداً هناك، واقتادته إلى الشاطئ، وغادرت بواسطة زوارق سريعة إلى عرض البحر».