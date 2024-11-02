ترامب وهاريس يسعيان لكسب تأييد نورث كارولاينا قبيل انتخابات الرئاسة

تتوجه الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب المرشحان للرئاسة الأمريكية، إلى ولاية نورث كارولاينا، في محاولة الفوز بدعم الولاية المتأرجحة في جنوب شرقي البلاد قبل 3 أيام فقط من الانتخابات التي ستُجرى، الثلاثاء.

وستمثل الزيارة رابع يوم على التوالي تزور فيه نائبة الرئيس والرئيس السابق الولاية نفسها في اليوم ذاته، ما يبرز الأهمية الكبيرة للسبع ولايات المرجح أن تحسم الانتخابات والتي تظهر استطلاعات الرأي احتدام المنافسة فيها.

وتعتزم هاريس الظهور مع نجم موسيقى الروك، جون بون جوفي، في شارلوت أكبر مدن نورث كارولاينا التي تملك مثل ولاية جورجيا 16 صوتاً في المجمع الانتخابي حيث يلزم حصد 270 صوتاً لضمان الفوز بالرئاسة، بحسب موقع الشرق الاخباري.

ودعمت نورث كارولاينا ترامب في 2020، لكنها انتخبت حاكماً ديمقراطياً في اليوم نفسه، ما يمنح أملاً لكلا الحزبين.