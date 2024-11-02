رئيس معهد الفلك: لا علاقة لزلزال شرم الشيخ بالقصف الإسرائيلي في قطاع غزة ولبنان

قال الدكتور طه رابح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الزلزال الذي وقع وسط سيناء يوم الخميس حدث بالقرب من شرم الشيخ وليس من نويبع، موضحًا أن الزلزال وقع على بعد 3 كيلومترات من الشاطئ.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، مساء السبت، أن أي تفجير يمكن أن يولد أي زلازل وتيارات زلزالية، ويمكن التمييز بين الزلزال الذي يقع ويحدث بشكل طبيعي والزلزال الذي يحدث بشكل صناعي.

وأوضح أن ما حدث في شرم الشيخ هو زلزال طبيعي نتيجة تحركات بالقشرة الأرضية وليس نتيجة تفجيرات أو أعمال قصف إسرائيلي الإسرائيلي في قطاع غزة أو جنوب لبنان.

وأوضح رابح، أن زلزال وسط سيناء يوم الخميس هو زلزال رئيسي وتم الفحص بالتنسيق مع محافظ جنوب سيناء ويتم العمل من خلال فريق عمل، مشيرًا إلى أنه يتم التأكد من انتهاء طاقة الزلزال.