اعتقال شخصين بعد طعن عدة أشخاص داخل قطار في بريطانيا

قالت الشرطة البريطانية يوم السبت إن "عدة أشخاص" تعرضوا للطعن على متن قطار قرب كامبريدج وإنه تم اعتقال شخصين على صلة بالحادث.

وذكرت شرطة النقل البريطانية على منصة "إكس" أن ضباطها استجابوا للحادث الذي وقع على متن قطار متوجه إلى هنتينجدون "حيث تعرض عدة أشخاص للطعن".

وقالت شرطة كمبريدج شاير، وهي قوة الشرطة المحلية، إن الشرطة المسلحة حضرت بعد استدعاء الضباط إلى مكان الحادث في محطة هنتينجدون في الساعة 7:39 مساء بالتوقيت المحلي يوم السبت. وأضافت أنه تم اعتقال الشخصين في المحطة، التي تقع على بعد حوالي 75 ميلا (120 كيلومترا) شمال لندن.

وعبر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على منصة "إكس" عن أن "مشاعره مع كل المتضررين" بعد "الحادث المروع".

وقال بول بريستو، عمدة كمبريدج شاير وبيتربورو، إنه سمع عن "مشاهد مروعة" على متن القطار.