هشام نزيه: موسيقى المتحف الكبير رحلة سلام بدأت وانتهت في مصر

قال الموسيقار هشام نزيه، إن الحفلة الموسيقية التي أعلنت افتتاح المتحف المصري الكبير، مثّلت رحلة حول العالم تبدأ من مصر وتنتهي فيها بافتتاح المتحف.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي على خلفية افتتاح المتحف المصري الكبير، أن المقدمة الموسيقية عبرت عن حالة سلام غمرت الحضور خلال هذه الدقائق، موضحًا: "كلنا في حالة سلام على الأقل في الأربع خمس دقايق دول في اللحظة دي والبشرية تستاهل كدا إن شاء الله حتى ليلة".

وأشار إلى أن المعزوفة انطلقت بنداء السلام من مصر بصوت المطربة الشابة "شرين أحمد"، لترد عليها قارات العالم، ممثلة في دولٍ كاليابان وفرنسا والبرازيل واستراليا والولايات المتحدة الأمريكية، لتعود لها مرة آخرى لبدأ الحفل، معلقًا: "إحنا في حالة سلام مع كل العالم وبنعزف موسيقى وبنغني متوحدين بالموسيقى".

وأكد أن الحضارة المصرية محبوبة عالميًا، مشيرًا إلى قبول مختلف دول العالم الحضور والمشاركة في فعاليات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، قائلًأ: إن "العالم بيرحب جدًا بلحظة سلام في حضرت التراث اللي هو بيحبه".

وذكر أن الأجانب يعتبرون الحضارة المصرية ملكًا لهم من شدة حبهم لها، موضحًا أن "الحضارة المصرية القديمة محبوبة من العالم كله، ومش مجرد مثيرة للفضول، هما شايفينها بتاعتهم تقعدي مع واحد أمريكاني أو ياباني بيكلمك على إنها شيء ملكه من كتر حبه فيها".

وتأتي هذه التصريحات على خلفية افتتاح المتحف المصري الكبير مساء السبت، والذي يُمثل حدثًا استثنائيًّا في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية.

ويُشارك في حفل الافتتاح 79 وفدًا رسميًا، بينهم 39 وفدًا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

ويعد المتحف المصري الكبير أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، أبرزها المجموعة الكاملة للملك الذهبي توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة مجتمعة. ويمتد المتحف على مساحة إجمالية تبلغ نحو 500 ألف متر مربع، أي ما يُعادل مساحة 70 ملعب كرة قدم أو ضعف مساحة متحف اللوفر، ليصبح أحد أضخم المشاريع الثقافية في العالم.