ارتفاع المعروض يُخفض أسعار الدوجن وبيض المائدة 10% منذ الخميس

تراجعت أسعار الدواجن البيضاء، وبيض المائدة، بالأسواق المحلية منذ الخميس الماضي، بما يتراوح بين 9 و10%، وفق عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

وبحسب السيد، فقد سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء خلال تعاملات اليوم الأحد، نحو 57 جنيها، من المزرعة، مقابل 63 جنيها في المتوسط قبل الخميس، فيما يتراوح سعر التجزئة بين 67 و69 جنيها للكيلو.

وسجل سعر بيض المائدة، اليوم الأحد 130 جنيها للطبق (30 بيضة)، من المزرعة، بدلا من 143 جنيها الأسبوع الماضي، ليصل سعر التجزئة إلى 140 جنيها للطبق.

وأرجع رئيس الشعبة انخفاض أسعار الدواجن وبيض المائدة إلى زيادة حجم الإنتاج، وتراجع الطلب بالسوق المحلية، متابعا: «السوق تُعاني من ركود عنيف منذ عدة أشهر».

وأضاف السيد، أن استقرار أسعار مدخلات الإنتاج (الأعلاف والأمصال)، ساهم في جذب صغار المربيين للقطاع مرة أخرى، وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة في حجم الإنتاج.

ويرى أن الانخفاض الحالي لأسعار الدواجن، قد يكون له أثر سلبي في المستهلك على المدى المتوسط والبعيد، موضحا أن المنتجين يتعرضون لخسائر مالية منذ عدة أشهر، وهو ما يُهدد بتخارج عدد كبير منهم عن القطاع.

وذكر أن تكلفة إنتاج الدواجن حاليا تتراوح بين 63 و65 جنيها للكيلو، فيما تُباع بأقل من تكلفتها بنحو 12% على الأقل، لذلك يجب وضع آلية مُحددة لحماية المنتج من الخسائر المالية للحفاظ على استقرار السوق المحلية، على حد قوله.

وكان محمود العناني، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، قد قال في تصريحات سابقة لـ«الشروق» إن الحكومة وافقت على تصدير الدواجن للأسواق الخارجية، لتحقيق التوازن بين العرض والطلب محليا.

وأضاف العناني أن المُصدرين ينتظرون موافقة الجهات البيطرية بالسعودية لبدء التصدير خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن التصدير يحمي المنتجين من الخسائر المالية في حالة هبوط الأسعار، وفي الوقت نفسه يدر عائدا دولاريا لخزينة الدولة.

وبحسب تصريحات سابقة لعدد من مسئولي اتحاد منتجي الدواجن لـ«الشروق» فإن إنتاج مصر الداجني وصل إلى قرابة الـ1.6 مليار دجاجة سنويا خلال 2025، بينما يتراوح الاستهلاك المحلي بين 1.2 و1.3 مليار طائر.

وعلى الرغم من تراجع الطلب وزيادة حجم الإنتاج، تحتاج السوق المحلية إلى إنشاء نحو 4500 عنبر تسمين جديد حتى عام 2030، لإضافة 5200 طن من لحم الفراخ سنويا، وفق للعناني، مرجعا ذلك إلى الزيادة المتوقعة في استهلاك الدواجن خلال السنوات المقبلة.

وكان كامل الوزير، وزير النقل والصناعة، قد وجه خلال رئاسته الاجتماع الثالث والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، أكتوبر الماضي، بدراسة إجراء تعديل تشريعي يتيح استخراج تراخيص البناء لمزارع الدواجن من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وفق بيان من وزارة الصناعة.

وجاء ذلك بعدما اشتكت شركة الدقهلية للدواجن، من بطء إجراءات استخراج تراخيص بناء عنابر ومزارع الدواجن خارج الأحوزة العمرانية من المحليات في حين يتم استخراج ترخيص التشغيل لتلك المنشآت من وزارة الزراعة.