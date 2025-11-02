صلاح عبد الله: احتفالية السوشيال ميديا بافتتاح المتحف الكبير انتصار فظيع على أعداء الفرحة

وصف الفنان صلاح عبد الله، حفل افتتاح المتحف المصري الكبير بأنه «هدف سجلته مصر في مرمى العالم كله»، مشددا أنه «أعظم من جون مجدي عبد الغني» بكأس العام 1990.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الشمس» إن الاحتفالية الحقيقية التي لفتت انتباهه كانت «احتفالية المصريين على السوشيال ميديا»، معتبرا أنها «انتصار فظيع».

وأوضح أن وسائل التواصل الاجتماعي، كانت عادة ما تمتلئ بـ «الهري والهبد والكلام السيئ» ضد مصر، متابعا: «كل الأصوات إياها اختفت، مش قادرة تظهر، بيحاولوا يعافروا مش قادرين».

وأشاد بحالة البهجة التي تجلت في ارتداء المصريين للأزياء الفرعونية وتغيير صورهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولفت إلى رده على من حاولوا تحريم الأمر، مستشهدين بحديث «من تشبه بقوم فهو منهم»، قائلا: «أنا رديت عليهم وقلت لهم: طب ما إحنا منهم فعلا!»، مشددا أن من يطلقون هذه الأحكام «ما بقوش منهم، ولا مننا؛ لأنهم أعداء الفرحة».

وأشاد بالاحتفالية «العظيمة»، قائلا: «هذا الماضي الرائع، زائد هذا الحاضر الرائع، يساويان مستقبلا رائعًا بإذن الله».

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء السبت، افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يُمثل حدثًا استثنائيًّا في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، وشارك في حفل الافتتاح 79 وفدًا رسميًا، بينهم 39 وفدًا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات.

ويعد المتحف المصري الكبير أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، أبرزها المجموعة الكاملة للملك الذهبي توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة مجتمعة.

ويمتد المتحف على مساحة إجمالية تبلغ نحو 500 ألف متر مربع، أي ما يُعادل مساحة 70 ملعب كرة قدم أو ضعف مساحة متحف اللوفر، ليصبح أحد أضخم المشاريع الثقافية في العالم.