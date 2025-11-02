أعربت السوبرانو فاطمة سعيد، عن امتنانها للموسيقار هشام نزيه، الذي زينته مقطوعاته حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت في تصريحات ضمن تغطية قنوات المتحدة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير مع الإعلامية منى الشاذلي، مساء السبت، إنها التقت نزيه قبل بدء العمل على المقطوعات في منزلها، ثم عزف لها المقطوعة التي تتخطى مدتها ساعة على البيانو.

وأضافت: «المزيكا دخلت قلبي، وكنت حاسة إني فاهماها على المستوى الفني والتقني، أنا معتادة على غناء مقطوعات قديمة، وفخورة إن هشام كتب حاجة عام 2025 أنا أقدر أقف على المسرح وأغنيها بشغف غير طبيعي ومن قلبي».

وفي سياق متصل، أشارت إلى أن الحفل مميز بالنسبة لها لأنه أول حفل تحييه بعدما أصبحت أمًا، قائلة إن أبناءها منحوها طاقة إيجابية وقوية حتى تكون قدر المسئولية في هذا الاحتفال المهم.



وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء السبت، افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يُمثل حدثًا استثنائيًّا في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية.

وشارك في حفل الافتتاح 79 وفدًا رسميًا، بينهم 39 وفدًا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

ويعد المتحف المصري الكبير أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، أبرزها المجموعة الكاملة للملك الذهبي توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة مجتمعة.

وامتد المتحف على مساحة إجمالية تبلغ نحو 500 ألف متر مربع، أي ما يُعادل مساحة 70 ملعب كرة قدم أو ضعف مساحة متحف اللوفر، ليصبح أحد أضخم المشاريع الثقافية في العالم.