البوليساريو: لن نكون طرفا في أية مفاوضات لا تحترم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

أكد زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، رئيس الصحراء الغربية، أن الجبهة "لن تكون طرفا في أية مفاوضات لا تحترم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير"، في أول رد رسمي على قرار مجلس الأمن الدولي.

ونقلت وكالة الأنباء الصحراوية عن غالي، قوله في كلمة له خلال لقاء جمعه مع كوادر الجبهة، يوم السبت: "استعداد الطرف الصحراوي للتعاون البناء مع المسار السلمي للقضية الصحراوية"، مؤكدا في نفس الوقت أن "المقاربات الأحادية الجانب لن تؤدي إلا إلى تفاقم النزاع وتعريض المنطقة للخطر".

واضاف غالي: "القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي ذكر شعب الصحراء الغربية وجبهة البوليساريو بالاسم وكذا تقرير المصير، وأبرز أن المجلس احتفظ بالقرارات السابقة حول النزاع بالصحراء الغربية، وأكد مبدأ تقرير المصير مع الترحيب بأية مقترحات من طرفي النزاع للوصول إلى حل عادل ودائم له، مع التأكيد على طرفي النزاع وتمديد بعثة الأمم المتحدة للإشراف على الاستفتاء مما يعكس التزامه بحل للقضية".

وذكر غالي، أن "العنصر الحاسم في معادلة حل النزاع في الصحراء الغربية هما الشعب الصحراوي وجيش التحرير، والذين عليهما مواجهة مؤامرات العدو المغربي الذي أقدم على هذه الخطوة بمساعدة أطراف نافذة بمجلس الأمن، وهي آخر ورقة لديه بعد التطبيع وعلى الشعب الصحراوي مواجهتها".

كما وصف غالي، خطاب ملك المغرب بالضعيف، حيث "لا زال النظام الملكي يضلل الشعب المغربي مثلما فعل أثناء الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية سنة 1975".

وختم يقول: "المغرب يصدر أزماته الداخلية ويحاول تغطيتها بالقرارات الأممية التي لم تكن في صالحه أبدا، وأن خطاب ملك المغرب سجل قبل صدور قرار مجلس الأمن الدولي وقد أخذ فقرة واحدة صغيرة من هذا القرار وتجاهل الباقي".

وكان مجلس الأمن الدولي صوّت أول أمس الجمعة، لصالح دعم خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء الغربية، معتبرا أنها "الحل الأكثر واقعية" للإقليم المتنازع عليه، داعيا جميع الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات بناء على هذه الخطة، مع تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الصحراء الغربية (مينورسو) لمدة عام واحد.

ولم تصوت الجزائر التي تدعم جبهة البوليساريو على القرار الذي صاغته الولايات المتحدة ، فيما امتنعت روسيا والصين وباكستان عن التصويت.