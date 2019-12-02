أعلن التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن فسخ تعاقده مع نادي الزمالك بسبب عدم سداد النادي لمستحقاته المتأخرة والتي تقدر براتب 4 أشهر.
وأكد النقاز في تصريح نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام" قائلا :”تم فسخ العقد مع نادي الزمالك من طرف واحد لعدم دفع مستحقاتي المالية وليس لشهر أو اثنين".
واستكمل: "أشكر الجماهير الكبيرة لمساندتها وحظ موفق لاصحابي وأخواتي".
وكان المحامي الخاص بالنقاز تقدم بشكوى رسمية للاتحاد الأفريقي لفسخ عقد اللاعب من طرف واحد بسبب تاخر سداد مستحقاته.