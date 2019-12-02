 صبط 24 «سايس» أنشأوا مواقفا عشوائية بطنطا - بوابة الشروق
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صبط 24 «سايس» أنشأوا مواقفا عشوائية بطنطا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
علاء شبل
نشر فى : الإثنين 2 ديسمبر 2019 - 7:00 م | آخر تحديث : الإثنين 2 ديسمبر 2019 - 7:00 م

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بمدينة طنطا استهدفت عددًا من المواقف العمومية وساحات الانتظار بالشوارع الرئيسية أمام المصالح الحكومية والبنوك والمدارس.

كان اللواء محمود حمزة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارًا من العقيد وسيم قنديل مأمور قسم شرطة مرافق الغربية يفيد بتمكنه والمقدم محمد السعدني رئيس مباحث المرافق من ضبط 14 سايس مواقف عشوائية بمدينة طنطا أمام المصالح الحكومية والبنوك والمدارس.

تم تحرير المحاضر اللازمة لهم والعرض على النيابة العامة للتصرف بشأنهم.


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