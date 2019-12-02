سموحة يسعي لاستعادة انتصاراته علي حساب طلائع الجيش

يلتقي في الخامسة مساء اليوم ، فريق سموحة مع طلائع الجيش باستاد الاسكندرية ، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز .

يدخل سموحة ، المباراة ، رافعا شعار النقاط الثلاث وايقاف مسلسل التعادلات خلال المباريات الاخيرة ، بعدما تعادل في اخر مباراتين امام كلا من بيراميدز وطنطا ، واللقاء الاخير كان الاقرب للفوز ، لكن اصحاب الارض حققوا تعادلا قاتلا الدقيقة 94 ، وتراجع ترتيب الفريق السكندري الي المركز العاشر برصيد 6 نقاط من الفوز الوحيد علي انبي 2/1 والتعادل في ثلاث مباريات امام كلا من المقاولون وبيراميدز وطنطا ، فيما جاءت الخسارة الوحيدة امام الاهلي في انطلاق الدوري .

ويسعي حسام حسن ، للفوز للخروج مبكرا من المراكز المتأخرة وعدم تكرار سيناريو الموسم المنقضي ، بعدما نجا سموحة من شبح الهبوط ، ويعتمد الفريق السكندري ، علي جهود هدافه حسام حسن ، ومعه كلا من محمد نادي وشريف رضا واحمد ابو الفتوح ، في الوقت الذي يفقد جهود ناصر ماهر للاصابة .

في المقابل ، يدخل طلائع الجيش المباراة ، وهدفه كسر سلسلة التعادلات وتحقيق الفوز الاول له بالدوري الموسم الحالي ، بعدما اخفق الفريق في الانتصار خلال المباريات الخمس الماضية ، حيث تعادل في اربع مباريات امام كلا من انبي وبيراميدز وطنطا والانتاج الحربي ، وخسر امام المقاولون في افتتاحية الدوري ، وتجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز الخامس عشر ، ودفعت النتائج السلبية للفريق ، الي اقالة البرازيلي سيرجو فارياس ، وتعيين طارق يحيي مديرا فنيا ، وتعادل يحيي في المباراة الاخيرة امام الانتاج الحربي ، وبذلك واصل ، المدير الفني الجديد لطلائع الجيش صيامه عن تذوق الانتصارات في اللقاء رقم 17 على التوالي والذي يفشل فيه طارق يحيى في تحقيق الفوز، حيث كانت آخر انتصاراته في 10 أغسطس العام الماضي عندما كان مدربًا لبتروجيت.

ويعتمد الطلائع ، على مجموعة من اللاعبين الاكفاء ابرزهم عمرو جمال وحسام باولو واحمد كابوريا وكريم طارق ومحمد بسام .