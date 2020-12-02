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وزير الخارجية الإيطالي يزور الجزائر السبت المقبل لبحث التعاون المشترك

لويجي دي مايو
لويجي دي مايو
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 2 ديسمبر 2020 - 8:39 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 ديسمبر 2020 - 8:39 م

يبدأ وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو زيارة للجزائر يوم السبت المقبل تستمر يومين بدعوة من نظيره الجزائري صبري بوقدوم.

وبحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، مساء اليوم الأربعاء، فإن هذه الزيارة تعد الثانية للوزير الإيطالي إلى الجزائر خلال العام الجاري، وتأتي إطار توطيد أواصر الصداقة والتعاون بين الجزائر وإيطاليا.

وذكر البيان أن الزيارة ستكون فرصة للطرفين لمراجعة المحاور ذات الأولوية للتعاون الثنائي ودراسة أجندة الأحداث الرئيسية القادمة ، وخاصة عقد الدورة الرابعة للاجتماع رفيع المستوى بين البلدين خلال عام 2021.

كما سيبحث الوزير الإيطالي في الجزائر عددا من القضايا الإقليمية والدولية، منها الوضع في ليبيا ومالي، كما سيقوم وزيرا خارجية البلدين خلال هذه الزيارة بالتوقيع على مذكرة تفاهم بشأن إقامة "الحوار الاستراتيجي حول العلاقات الثنائية والمسائل السياسية والأمنية العالمية"، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى أن الوزير الإيطالي سيلتقي في نهاية زيارته بعبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري.

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