الإدارة التعليمية بنجع حمادي: وضع أرقام سرية للسبورة الذكية لضمان عدم إساءة استخدامها من الطلاب

قال راجح صابر الطيب، مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي، إن وضع أرقام سرية للسبورة الذكية جاء بتوجيه من الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، للحد من سلوكيات الطلاب داخل المدارس.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الابراشي عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الثلاثاء، أن هذا الإجراء جاء كحل سريع وفعال، لضمان عدم إساءة استخدام السبورة الإلكترونية.

ونفى حدوث أي وقائع مخالفة للعملية التعليمية بعد واقعة «الراقصة لورديانا»، قائلًا إن وكيل الوزارة دائما ما يقدم كل ما هو جديد.