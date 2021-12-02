مجلس الشيوخ البرازيلي يوافق على تعيين مرشح بولسونارو الإنجيلي في المحكمة العليا

وافق مجلس الشيوخ البرازيلي على مرشح اختاره رئيس البلاد جايير بولسونارو لتعيينه قاضيا في المحكمة العليا، وهو ممثل الادعاء الاتحادي والقس المسيحي الإنجيلي أندريه ميندونكا.

ووافق مجلس الشيوخ على تعيين ميندونكا بأغلبية 47صوتا مقابل 32 صوتا، وفقا لبيان صدر مساء أمس الأربعاء.

يشار إلى أن ميندونكا /48 عاما/ هو وزير عدل سابق، وسوف يشغل مقعدا في هيئة المحكمة صار شاغرا بعد تقاعد ماركو أوريليو ميلو.

وكتب بولسونارو في تغريدة على موقع تويتر: "لقد تم الوفاء بوعدي بوضع /إنجيلي رهيب/ في أعلى محكمة اليوم".

يشار إلى أن ميندونكا حاصل على درجة الدكتوراه في القانون، وهو قس إنجيلي في العاصمة برازيليا. ومر نحو خمسة أشهر بين ترشيحه وبين تعيينه، بسبب النقاش الذي أثارته معتقداته الدينية.

وعند سؤاله أمس الأربعاء، دافع عن الدولة العلمانية، قائلا: "في الحياة يطبق الكتاب المقدس، لكن في المحكمة العليا يطبق الدستور".

يشار إلى أن الحركة الإنجيلية البرازيلية، المستوردة من الولايات المتحدة وتكتسب تأثيرا متزايدا في السياسة والمجتمع، محافظة بشدة وتشكل جزءا من قاعدة ناخبي بولسونارو.

وقال بولسونارو في عام 2019 إن أحد القاضيين اللذين يحق له تعيينهما سوف يكون إنجيليا. ورشح الرئيس العام الماضي كاسيو نونيس، وهو كاثوليكي يعد معتدلا.