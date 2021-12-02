غلق مركز تخسيس وعلاج طبيعي خاص يعمل بدون ترخيص بالزقازيق

قررت مديرية الصحة بالشرقية غلق مركزا للعلاج الطبيعي والتخسيس خاص بمدينه الزقازيق لإدارته بدون ترخيص وبإشراف طالبة بالثانوي.

جاء ذلك خلال حملة شنتها إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مباحث التموين برئاسة العميد محسن القلش رئيس المباحث، ومفتشي الإدارة الصحية بالزقازيق، للتفتيش علي المنشآت الطبية الخاصة بمركز ومدينة الزقازيق.

وأسفرت الحملة عن ضبط مركز للتخسيس والعلاج الطبيعي وتنسيق القوام يعمل بدون ترخيص، وتديره طالبة بالثانوية العامة بالمخالفة لقانون مزاولة المهنة، ويقوم بتقديم خدمات علاج السمنة والنحافة والتغذية العلاجية والعلاج الطبيعي.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم بقسم شرطة ثان الزقازيق، كما تم غلق وتشميع المركز، وإلقاء القبض علي الطالبة، للعرض على النيابة العامة.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتكثيف الحملات علي المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة" بنطاق المحافظة، والضرب بيد من حديد ضد المخالفين، ضماناً لتقديم خدمة طبية آمنة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.