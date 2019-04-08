مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين في قصف روسي على خيرسون جنوبي أوكرانيا

أفاد الحاكم الإقليمي لمنطقة "خيرسون" جنوبي أوكرانيا ياروسلاف يانوشيفيتش بمقتل 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين في قصف روسي وقع على مدار 24 ساعة الماضية.

وقال يانوشيفيتش - عبر تطبيق تليجرام وفقا لما ذكرته قناة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم الجمعة - إن الجنود الروس قصفوا مدينة "خيرسون" وأجزاء أخرى في المنطقة 42 مرة خلال يوم أمس .

يذكر أن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على مدينة "خيرسون" في منتصف نوفمبر الماضي بعد انسحاب القوات الروسية منها إلا أن مسؤولين أوكرانيين يقولون إن المدينة تتعرض للقصف منذ ذلك الحين من قبل الجنود الروس الذين تراجعوا فقط للجانب الأخر من نهر "دنيبرو".