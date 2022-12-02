الكرملين: بوتين سيواصل العملية العسكرية في أوكرانيا ولكنه مستعد لإجراء محادثات مع أمريكا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إن الرئيس فلاديمير بوتين سوف يواصل العملية العسكرية في أوكرانيا، لكنه منفتح، في الوقت نفسه، على إجراء مفاوضات.

وجاء تصريح بيسكوف خلال مؤتمر عقد عبر الهاتف، في رد على سؤال بشأن تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن عن إمكانية إجراء محادثات مع بوتين حال انسحبت روسيا من أوكرانيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيسكوف القول: "تتواصل العملية العسكرية الخاصة (في أوكرانيا)، ولكن في نفس الوقت من المهم أيضا أن الرئيس بوتين كان، ولا يزال، منفتحا للتواصل من أجل إجراء مفاوضات".

وأضاف: "بالطبع أفضل سبيل لتحقيق مصالحنا سوف يكون من خلال الوسائل الدبلوماسية".

وكان الرئيس الأمريكي بايدن قال إنه سوف يتحدث مع نظيره الروسي بشأن الحرب في أوكرانيا إذا ما كان بوتين جادا بشأن إنهاء الغزو، بعدما اكتفى بالقول سابقا إنه يمكن لقادة أوكرانيا أن يقرروا متى يجرون محادثات سلام.

وقال بايدن أمس الخميس، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون: "أنا مستعد للتحدث مع السيد بوتين إذا كان لديه اهتمام بالبحث عن وسيلة لإنهاء الحرب".