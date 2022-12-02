 إطلاق اسم ابنة ديجول على أكبر مطار في فرنسا بمناسبة اليوم العالمي للمعاقين - بوابة الشروق
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إطلاق اسم ابنة ديجول على أكبر مطار في فرنسا بمناسبة اليوم العالمي للمعاقين

د ب أ
نشر في: الجمعة 2 ديسمبر 2022 - 8:03 م | آخر تحديث: الجمعة 2 ديسمبر 2022 - 8:03 م
بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، غدا السبت، يطلق على أكبر مطار في فرنسا لمدة أسبوع اسم آن ديجول ابنة الرئيس الفرنسي الأسبق شارل ديجول، التي كانت تعاني من متلازمة داون.

ونقلت وسائل إعلام فرنسية مختلفة، اليوم الجمعة، عن المؤسسة الخيرية التي تحمل نفس الاسم أن من المقرر أن يحمل مطار شارل ديجول في باريس اسم ابنة الرئيس اعتبارا من غد السبت لمدة سبعة أيام وليس اسم والدها.

وأضافت المؤسسة أن هذا يهدف إلى خلق المزيد من الوعي باحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتوفيت آن ديجول عام 1984 عن عمر ناهز  العشرين عاما.

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