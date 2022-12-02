قال اللاعب الأمريكي كريستيان بوليسيتش، إنه سيبذل قصارى جهده للحاق بمباراة منتخب بلاده أمام هولندا غدًا السبت في دور الـ16 من مونديال قطر 2022.

وتعرض بوليسيتش لإصابة في الحوض عقب تسجيله هدف الفوز لأمريكا أمام إيران يوم الثلاثاء الماضي، ليتم استبداله بين شوطي المباراة لكنه يأمل في التعافي واللحاق بالمواجهة أمام هولندا على استاد خليفة الدولي.

واعترف متحدث بأسم المنتخب الأمريكي في مؤتمر صحفي، بأن بوليسيتش يعاني من إصابة قوية.

ولكن بوليسيتش قال: "الأمر كان مؤلما حقا، هذه العظمة موجودة لسبب ما، لحمايتك على ما أعتقد، وقد تلقيت فيها ضربة مبرحة وتورمت، لكن كما قلت أنا أتحسن".

وأوضح: "سألتقي الآن مع الفريق والجهاز الطبي ونتخذ قرارا خلال التدريبات اليوم".

وأتم: "أفعل كل ما في وسعي لكي أتمكن من التواجد في الملعب يوم السبت، سأبذل قصارى جهدي للعمل مع الجهاز الطبي والتأكد من قدرتي على اللعب".